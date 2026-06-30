«Мечтал, чтобы о нем говорили по ТВ»: Адвокаты сталкера, облившего кислотой бывшую девушку добиваются смягчения статьи

Бывший девушки находится в СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Сергей Михайлов, обливший кислотой свою бывшую возлюбленную Анастасию, пытается изменить квалификацию уголовного дела. Как рассказал юрист пострадавшей Александр Передрук, обезумевшему влюбленному вменяют покушение на убийство, но два его адвоката добиваются переквалификации на статью о нанесении тяжких телесных повреждений.

- Защита Михайлова настаивает на том, что у него не было умысла убивать. Если суд согласится с этой версией, мужчина может получить до 10 лет лишения свободы. По статье о покушении на убийство ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, - передает слова Передрука журналист Анатолий Киш.

На лечение уже удалось собрать почти 1,5 млн рублей. Фото: личная страница в соцсетях

По словам близких пострадавшей, Михайлов всегда стремился к публичности:

- Михайлов мечтал о славе, пусть даже скандальной, геростратовой. Чтобы камеры, чтобы интервью, чтобы по ТВ о нем говорили. Всего этого он добился! Но какой ценой… - рассуждает Киш.

По словам друзей Анастасии, бывший преследовал ее несколько месяцев: оставлял гвоздики у двери, пытался выведать адрес через подруг. После покушения он еще около суток был на свободе и оставлял язвительные комментарии в соцсетях девушки.

Сама Анастасия сейчас находится в больнице. Всего у нее 32% ожогов тела, основной удар пришелся на лицо, плечи, грудь, спину и руки. Врачи удалили ей левый глаз. Правый видит, но неидеально, офтальмологи продолжают его лечить. На лице и губах девушки остались темные рубцы от кислоты. Состояние оценивают как средней степени тяжести.

Так Анастасия выглядит сейчас. Фото: предоставлено «КП-Петербург»

Впереди у девушки длительный процесс восстановления. Ей понадобятся операции по пересадке кожи и волос, а также дорогостоящий протез глаза. Анастасия долго не сможет работать, она очень слаба, быстро устает и испытывает жуткие боли. Перевязки делают только с обезболивающим.

На лечение уже удалось собрать почти 1,5 млн рублей. Близкие открыли сбор денег. Вся информация о поступлениях и тратах публикуется в группе поддержки в соцсети «ВКонтакте».

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