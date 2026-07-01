Иностранца осудят за кражу бензина с заправки на Пулковском шоссе

Материалы дела передали в Пушкинский районный суд. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга вынесет приговор уроженцу одной из стран ближнего зарубежья за кражу бензина с автозаправки на Пулковском шоссе. Инцидент произошел 12 марта 2026 года, когда иностранец заехал на АЗС и, заправив свой автомобиль на 3,5 тысячи рублей, уехал, не заплатив.

- Прокурором Пушкинского района утверждено обвинительное заключение по делу. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража», - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Санкт-Петербургу.

Материалы дела переданы в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что общественный транспорт Петербурга полностью обеспечен топливом. Как заверили в пресс-службе комитета по транспорту, никаких рисков для стабильной работы транспорта нет. В Смольном называют контролируемой ситуацию с поставками моторного топлива на заправки.