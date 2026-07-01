Для удобства пассажиров будет организован трансфер из других точек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительные поезда запустят из Керчи в Петербург с 10 по 16 июля. Компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск дополнительного поезда №177 по маршруту Керчь - Санкт-Петербург. Состав будет курсировать 10, 12, 14 и 16 июля, отправляясь из Керчи в 02:45.

- Поезд пройдет через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Тулу, Москву и Тверь. В его составе будут одноэтажные купейные и плацкартные вагоны, - рассказали в пресс-службе «ГСЭ».

Для удобства пассажиров будет организован трансфер из других точек. Автобусы отправятся из Симферополя в 21:50 накануне рейса, из Владиславовки - в 23:50, из Семь Колодезей - в 00:45. Они прибудут в Керчь в 01:45, за час до отправления поезда.

Точные детали покупки билетов на автобус будут объявлены позже.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что плановые учения служб аэропорта прошли в Пулково. Учения не повлияли на работу аэропорта и расписание вылетов.