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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:48

Тело 23-летнего мужчины выловили из озера во Всеволожском районе

Тело молодого человека нашли на озере Кавголовское в Ленобласти
Маргарита СУРИНА
МЧС России призывает соблюдать правила безопасности на водоемах.

МЧС России призывает соблюдать правила безопасности на водоемах.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тело 23-летнего мужчины выловили из озера во Всеволожском районе. Тело молодого человека нашли на озере Кавголовское в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти. Для того, чтобы достать тело из воды к водоему прибыли специалисты ПСО из Шлиссельбурга и спасатели из ДСО «Добротворец». После завершения спасательных работ тело передали правоохранителям.

- Полиция начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства гибели молодого человека, - рассказали в пресс-службе ведомства.

МЧС России призывает соблюдать правила безопасности на водоемах: не выходить на воду без спасательных средств, особенно в неподготовленных для этого местах. Купайтесь только в разрешенных зонах, не оставляйте детей без присмотра у воды. При первых признаках опасности звоните 112.

Напомним, ранее стало известно, что всего четыре пляжа в Петербурге и Ленобласти признали пригодными для купания.