Мужчину задержали спустя 18 лет после убийства отца в Петербурге

Мужчина признал свою вину после предъявления всех доказательств. Фото: https://max.ru/id7838454421_gos

В Петербурге правоохранители раскрыли преступление, совершенное более 18 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу. В августе 2007 года молодой человек повздорил с пьяным отцом. Ссора закончилась дракой. Из-за полученных травм отец петербуржца скончался через несколько дней.

- Изначально подозреваемого не привлекли к ответственности, поскольку он представил свою версию произошедшего. Однако благодаря тщательной работе следствия, включая анализ материалов дела, проведение экспертиз и допросы свидетелей, удалось установить истину, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина признал свою вину после предъявления всех доказательств. Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тело 23-летнего мужчины выловили из озера во Всеволожском районе.