Бывшего главу нижегородского «Теплоэнерго» освободили из СИЗО

Илья Халтурин вновь вышел из СИЗО. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый поворот в судьбе бывшего главы нижегородского «Теплоэнерго» Ильи Халтурина – суд освободил его из СИЗО. Экс-гендиректору фирмы избрали запрет определенных действий и отпустили из-под стражи. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского облсуда. Напомним, Халтурин под пристальным вниманием следствия с июля 2024 года – его заподозрили в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Правда, спустя год, летом 2025-го, его освободили из изолятора, но после этого задержали вновь, добавив еще два преступных эпизода сверху.

Суть претензий следующая: как считают в СКР, Халтурин влиял на распределение контрактов между подрядчиками и принимал решения в интересах своих знакомых, занимавших руководящие должности в этих фирмах. Не за бесплатно, конечно.

- В частности, один из эпизодов связан с реконструкцией Нагорной теплоэлектроцентрали. По версии следствия, там сменили проектировщика с ООО АСБ «Парсек» на ООО «ТГВ-проектирование», несмотря на срыв сроков выполнения работ, - передает издание.

Халтурин продолжает настаивать, что невиновен и все решения по контрактам принимал строго в рамках полномочий, а не по «дружбе».