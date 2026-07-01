Новый аттракцион «Колесо обозрение» открыли в парке на Крестовском острове. Фото: Иван ЕФИМОВ.

Новый аттракцион «Колесо обозрение» открыли в парке на Крестовском острове Петербурга. Его высота достигает 74 метров, что позволяет посетителям насладиться панорамным видом на город с высоты птичьего полета. Как рассказал читатель «КП-Петербург», стоимость аттракциона отличается от аналогичного колеса поменьше.

- Стоимость проезда на новом колесе вдвое больше цены билетов на предыдущее колесо, - рассказал читатель «КП-Петербург».

Новый аттракцион «Колесо обозрение» открыли в парке на Крестовском острове

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что трамвайные экскурсии «По Оранэле в Стрельну» возобновятся 4 июля. Путешествие посвящено истории Ораниенбаумской электрической линии, которую в начале прошлого века задумывали как первую в Российской Империи пригородную электрифицированную дорогу. В программе - проезд по знаменитому маршруту и посещение конечной станции в Стрельне.