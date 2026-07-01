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НовостиОбщество1 июля 2026 16:51

Обновленный транспортный узел «Рыбацкое» принял первый пассажиропоток

1 июля обновленный транспортный узел в районе станции метро «Рыбацкое» начал свою работу
Маргарита СУРИНА
На месте развернули усиленную систему навигации и помощи.

На месте развернули усиленную систему навигации и помощи.

Фото: Дарья ЧАУС.

1 июля обновленный транспортный узел в районе станции метро «Рыбацкое» начал свою работу. Узел рассчитан на обслуживание пассажиров Волховстроевского железнодорожного направления. В первый день работы инфраструктура успешно справилась с перераспределением пассажиропотока в утренний час пик.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров лично проверил организацию работы на железнодорожной станции и станции метро.

- Инфраструктура полностью готова к перераспределению пассажиропотока и созданию комфортных условий для пассажиров, - отметил Гончаров.

На месте развернули усиленную систему навигации и помощи. Сотрудники и волонтеры помогали пассажирам, терпеливо объясняя куда идти. «КП-Петербург» рассказывает о том, как это было, в том числе и о пробках, которые образовались на станции Рыбацкое из-за изменения маршрута электричек.