На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств в Петербурге. Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Нетрезвая женщина ударила медика по голове стеклянной бутылкой. Фельдшер получил травмы, но ему была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

- По факту нападения Следственный комитет России по Центральному району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчину задержали спустя 18 лет после убийства отца в Петербурге. В августе 2007 года молодой человек повздорил с пьяным отцом. К сожалению, ссора закончилась трагично.