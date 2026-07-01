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НовостиОбщество1 июля 2026 17:36

Пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств

Женщина накинулась на медика со стеклянной бутылкой
Маргарита СУРИНА
На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий.

На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи на площади Искусств в Петербурге. Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Нетрезвая женщина ударила медика по голове стеклянной бутылкой. Фельдшер получил травмы, но ему была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

- По факту нападения Следственный комитет России по Центральному району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мужчину задержали спустя 18 лет после убийства отца в Петербурге. В августе 2007 года молодой человек повздорил с пьяным отцом. К сожалению, ссора закончилась трагично.