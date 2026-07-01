Появилось фото с места обрушения пола в аптеке на Сытнинской улице

В аптеке исторического здания рухнул пол. Фото: источник "КП-Петербург"

Пол обрушился в аптеке Доходного дома Романова вечером 1 июля. Инцидент произошел на Сытнинской улице Петроградского района. Жителей дома экстренно эвакуировали в ближайшую школу, а на месте приступили к устранению последствий экстренные службы под руководством прокурора района Макара Куницкого. Об этом сообщил источник «КП-Петербург».

- В рамках проверки прокуратура оценит, насколько строго соблюдались законодательные нормы при содержании и обслуживании здания. Это важно для выявления возможных причин обрушения и предотвращения подобных инцидентов в будущем, - рассказал источник «КП-Петербург».

Кроме того, прокуратура следит за соблюдением прав эвакуированных жильцов. В данный момент принимаются все необходимые меры для обеспечения их безопасности и комфорта.

Ситуация находится на контроле у прокуратуры.