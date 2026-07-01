На месте обрушения работают экстренные службы. Фото: источник "КП-Петербург"

Пол обрушился в аптеке Доходного дома Романова на Сытинской площади в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщил источник «КП-Петербург». Инцидент произошел вечером 1 июня на первом этаже исторического здания. На место незамедлительно выехали экстренные службы. Также присоединился и глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков.

Есть ли пострадавшие в результате провала

- К счастью, обошлось без жертв, однако причины предстоит устанавливать. Людей вывели на период обследования, - рассказал источник «КП-Петербург».

Для устранения последствий происшествия и обеспечения безопасности на месте работают спасатели, представители газовой службы и медики.

Почему могло произойти обрушение пола

По предварительной информации, причиной обрушения стала сгнившая балка в подвале. Для предотвращения дальнейших рисков были эвакуированы и размещены в школе №91 жители соседнего подъезда.

Кроме этого на месте работает прокурор Петроградского района Макар Куницкий. Правоохранители также проследят за соблюдением прав жильцов дома

- Необходимо провести обследование экспертной организации, после проведения экспертизы будет дано заключение, можно заселяться обратно или нет, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Ваньчков.

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