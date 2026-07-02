Мобильный интернет пропал в Петербурге 2 июля

Власти советуют подключаться к бесплатным точкам городского Wi-Fi. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в четверг жители Петербурга массово остались без мобильного интернета. В городе включились «белые списки», оставив доступ только к мессенджерам, картам и важным сайтам. По жалобам в соцсетях, сильнее всего пострадали южные районы.

- Всплеск обращений зафиксировался за последние пару часов, - следует из данных сервиса Downdetector. - Люди жалуются, что не работают популярные приложения, геолокация и мессенджеры.

Напомним, прошедшей ночью в Ленобласти объявляли угрозу атаки БПЛА – она действовала два часа с 3:12 до 5:12. За это время силы ПВО сбили семь вражеских дронов.

Власти советуют подключаться к бесплатным точкам городского Wi-Fi или пользоваться сервисами из «белых списков». Например, сайт «КП-Петербург» остается доступным наравне с городскими картами и другими ведущими СМИ.