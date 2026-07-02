Беглов подписал закон о повторных заявках на включение зданий в список памятников

Документ приняли депутаты ЗакСа 24 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который меняет порядок работы с объектами культурного наследия. Новые правила меняют процедуру рассмотрения заявлений о включении зданий и территорий в перечень выявленных памятников. Документ приняли депутаты ЗакСа 24 июня.

- В новой редакции закона сохранили право всех граждан и организаций подавать заявления. Однако при повторном обращении нужно предоставлять новые документально подтвержденные исторические сведения, которые раньше не учитывались, - сообщили в Смольном.

Губернатор отметил, что эффективность работы подтверждается результатами. В 2025 году КГИОП включил в перечень выявленных памятников Морской вокзал, Фарфоровскую набережную, Дом творчества композиторов в Репино, солодовню Калашниковского пивоваренного завода, деревянную дачу на Приморском шоссе и два здания в комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной.