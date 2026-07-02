После обрушения пола в доме на Сытнинской возбудили уголовное дело

Будет проведен дополнительный осмотр места обрушения с участием специалистов. Фото: источник «КП-Петербург»

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома на Сытнинской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Напомним, обрушение произошло вечером 1 июля в аптеке, расположенной в Доходном доме Романова. К счастью, никто не пострадал.

- Дело возбуждено по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - пояснили следователи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будет проведен дополнительный осмотр места обрушения с участием специалистов.

По предварительной версии, причина обрушения - сгнившая деревянная балка в подвале. Жителей соседнего подъезда эвакуировали и временно разместили в школе №91. После обследования экспертная организация даст заключение о возможности возвращения людей в квартиры.