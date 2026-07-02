Мотоциклиста в экстренном порядке доставили в реанимацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Комарово произошла страшная авария - мотоциклист столкнулся с внедорожником, в результате чего ему оторвало ногу. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Мотосолидарность».

Как рассказывают очевидцы, сразу после аварии раздался громкий крик байкера. Несмотря на тяжелейшие травмы, он еще некоторое время оставался в сознании. До приезда скорой помощь мужчине оказывали случайные прохожие.

Фото: паблик «Мотосолидарность»

- Мотоциклиста в экстренном порядке доставили в реанимацию, - говорят свидетели аварии. Врачи борются за его жизнь.

По предварительной информации, за рулем внедорожника была девушка. Она выезжала с парковки и, судя по всему, просто не заметила мотоцикл. Обстоятельства аварии выясняются.

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