Волочкова отреагировала на отказ SHAMAN’а петь с ней в дуэте

Анастасия Волочкова ответила на отказ SHAMAN петь с ней в дуэте. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова ответила на отказ SHAMAN’а петь с ней в дуэте. В интервью Общественной Службе Новостей балерина заявила, что ее не оскорбили слова Ярослава Дронова о том, что он готов выступать только с профессиональными артистами. Впрочем, Анастасия явно осталась разочарована, ведь ранее она обещала певцу, что у нее заготовлен хит для него, если он решится на дуэт.

- Я не принуждала его петь со мной, - высказалась Волочкова. – Только лишь заявила, что мне было бы интересно сделать совместное шоу с Ярославом. Но на нет и суда нет. Не могу сказать, что меня задели его слова, что я не профессионал. Да, я только учусь, развиваю свои вокальные данные, но азы уже освоила.

Анастасия добавила, что в первую очередь она балерина, а не вокалистка, поэтому не нужно ждать от нее вокала, как у оперных артистов и сравнивать ее с исполнителями уровня Монсеррат Кабалье.