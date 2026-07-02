48 тонн фасоли из Мьянмы не пустили в Петербург из-за декларации

Партию остановили в Большом морском порту Петербурга после проверки специалистов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

48 тонн фасоли из Мьянмы не пустили в Петербург из-за отсутствия декларации. Крупную партию остановили в Большом морском порту Петербурга после проверки специалистов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

- Государственная инспекция обнаружила, что партия не соответствует требованиям Таможенного союза. Важным нарушением стало отсутствие декларации о соответствии и протоколов испытаний, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно российским законам, ввоз бобовых из-за границы запрещен. Решение принято в целях обеспечения качества и безопасности продукции.

Напомним, ранее мы рассказывали о то, что 27 тонн индийского кунжута не пустили в Петербург из-за многоядной мухи. В результате проверки выявили живую особь насекомого - потенциальный карантинный объект.