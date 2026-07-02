Пассажир Nissan Almera погиб на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти. Трагедия произошла на 55-м километре автодороги «Молодежное - Верхнее Черкасово» 1 июля. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля Kia Ceed вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan Almera. За рулем второго автомобиля был 20-летний водитель. К сожалению, пассажир Nissan погиб.

- Пассажир Nissan Almera получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мотоциклисту оторвало ногу в ДТП с внедорожником в Комарово. Байкер некоторое время оставался в сознании и кричал от боли. Как рассказывают очевидцы, сразу после аварии раздался громкий крик байкера. Несмотря на тяжелейшие травмы, он еще некоторое время оставался в сознании. До приезда скорой помощь мужчине оказывали случайные прохожие.