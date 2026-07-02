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НовостиОбщество2 июля 2026 14:18

Неадекват бросался с ножницами на людей в магазине Колпино и угрожал убийством

Инцидент произошел вечером 1 июля в одном из магазинов на Пролетарской улице
Маргарита СУРИНА
Ножницы отобрали, а самого дебошира доставили в отдел полиции. Фото: https://vk.com/rosgvard78

Ножницы отобрали, а самого дебошира доставили в отдел полиции. Фото: https://vk.com/rosgvard78

Неадекватный петербуржец бросался с ножницами на людей в магазине и угрожал убийством. Инцидент произошел вечером 1 июля в одном из магазинов на Пролетарской улице в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Пьяный мужчина нападал на посетителей и работников супермаркета, угрожая им острым предметом.

- На место незамедлительно прибыли росгвардейцы. Задержанного доставили в отделение полиции, а ножницы были изъяты, - рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности о состоянии мужчины и возможных последствиях для него пока не разглашаются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что трое мужчин ограбили коммуналку на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе ради ноутбука и пары ботинок. Приятие пришли в гости к знакомому и стали угрожать ему.