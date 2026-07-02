Волонтеры помогли более 200 человек у транспортного узла «Рыбацкое» 1 июля

Волонтеры помогали пассажирам ориентироваться и пересаживаться с электричек на городской транспорт. Фото: https://max.ru/id7840379186_gos

В транспортном узле «Рыбацкое» 1 и 2 июля волонтеры из СПб ГКУ «Организатор перевозок» оказали помощь более чем 200 пассажирам. Пассажиры испытывали трудности из-за изменений в расписании пригородных поездов Волховстроевского направления.

- С 1 июля поезда этого направления следуют до станции «Рыбацкое», а не до Московского вокзала. Волонтеры помогали пассажирам ориентироваться и пересаживаться с пригородных поездов на городской транспорт. Они объясняли, как добраться до метро, отвечали на вопросы и помогали разобраться в новой транспортной схеме, - рассказал директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов.

На месте работали 8 волонтеров. Виталий Войнов также подчеркнул важность совместных усилий транспортных служб для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что количество пассажиров на станции метро «Рыбацкое» может увеличиться на 2,5 тысячи человек в час пик.