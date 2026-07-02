Новый причал открылся на набережной реки Карповки рядом с «Петроградской»

Также состоялся запуск первого регулярного рейса вокруг Елагиного острова. Фото: vk.com/passtransportspb

На набережной реки Карповки торжественно открыли новый причал. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. Новый причал спроектирован с учетом современных стандартов безопасности и комфорта пассажиров. Он сможет принимать однопалубные теплоходы и небольшие суда. Помимо этого, причал расположился неподалеку от станции метро «Петроградская».

- Это важно для развития водного транспорта и улучшения доступности туристических маршрутов в Петербурге. Новый причал станет еще одной удобной точкой для посадки на теплоход и отправления в путешествие по рекам и каналам города, - отметили в пресс-службе комитета.

В честь открытия нового причала состоялся запуск первого регулярного рейса по «зеленому маршруту» вокруг Елагина острова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в 40 млрд рублей оценили строительство нового зоопарка в Петербурге.