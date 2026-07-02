Петербуржца отправили в СИЗО за пьяную драку с полицейским

За пьяную выходку мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пьяного петербуржца отправили в СИЗО за нападение на полицейского. Инцидент произошел 1 июля на Большеохтинском проспекте возле одного из домов. Мужчина напал на старшего инспектора автоинспекции и ударил его ногой ниже пояса. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Осознавая незаконность совершаемых действий, он нанес своей правой ногой старшему инспектору не менее одного удара в область паха, причинив тем самым последнему телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей и физическую боль, - рассказали в пресс-службе городских судов.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Нарушителя отправили под стражу на два месяца.

Напомним, ранее неадекват бросался с ножницами на людей в магазине Колпино и угрожал убийством.