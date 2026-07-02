Жители дома на Сытнинской, где обрушился пол, начали возвращаться в свои квартиры

Комиссия признала дом безопасным для проживания. Фото: источник "КП-Петербург"

Жителям дома на Сытнинской, где обрушился пол, разрешили вернуться в квартиры. Об этом сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Петроградского района. В доме, где вечером 1 июля рухнул пол, завершили обследования после обрушения. Комиссия признала дом безопасным для проживания. Напомним, ранее жильцов эвакуировали в ближайшую школу, чтобы убедиться, что здание не является аварийным.

- В доме начались противоаварийные работы - в подвале укрепляют несущие балки, - уточнили в пресс-службе администрации района. После обеда эксперты проведут дополнительное обследование, чтобы определить необходимые меры и степень опасности ситуации.

Все подъезды, кроме того, что находится непосредственно над аптекой, вернулись к обычному режиму работы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков прокомментировал обрушение в аптеке дома на Сытнинской.