Ваньчков: Экспертиза покажет, можно ли заселяться обратно в дом на Сытнинской

Сотрудники МЧС помогают жителям подняться в квартиры и забрать документы. Фото: источник "КП-Петербург"

Вечером 1 июля в Доходном доме Романова на Сытнинской улице произошло обрушение пола в аптеке на первом этаже. Площадь обрушения составила 35 квадратных метров. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и специалисты жилищно-коммунального хозяйства № 1 Петроградского района. Ситуацию также прокомментировал глава района Дмитрий Ваньчков.

- Вместе с пожарными, сотрудниками МЧС поднимаются в квартиры, кому нужно, забирают документы. Всего 5 квартир со двора и 16 в подъезде - 21 квартира. Необходимо провести обследование экспертной организации, после проведения экспертизы будет дано заключение, можно заселяться обратно или нет, - объяснил Ваньчков.

Для обеспечения безопасности жителей 21 квартиры их эвакуировали в школу № 91, где для них было организовано горячее питание.

Также на месте работают сотрудники прокуратуры по Петроградскому району.