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НовостиПроисшествия2 июля 2026 19:15

Land Cruiser вылетел на тротуар и врезался в здание Малого мраморного дворца

ДТП произошло на Гагаринской улице рядом с перекрестком со Шпалерной
Маргарита СУРИНА
Машина пробила ограждение и вылетела на тротуар. Фото: vk.com/wall-68471405_20649405

Машина пробила ограждение и вылетела на тротуар. Фото: vk.com/wall-68471405_20649405

Вечером 2 июля в Петербурге внедорожник Toyota Land Cruiser Prado выехал за пределы проезжей части и оказался на тротуаре у Малого мраморного дворца на Гагаринской улице рядом с перекрестком со Шпалерной. Сам автомобиль едва не врезался в здание. Об этом сообщили в ВК-сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Фотографиями с места аварии поделились очевидцы. На снимке видно, что машина вылетела на тротуар, выбив секцию ограждения. При этом видимых серьезных повреждений автомобиль не получил. К слову, пользователи в соцсетях отреагировали на аварию нестандартно.

- Эх, жалко машину. И ведь пролезла меж зданием и столбом, - удивляются комментаторы.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти.