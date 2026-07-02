Land Cruiser вылетел на тротуар и врезался в здание Малого мраморного дворца

Машина пробила ограждение и вылетела на тротуар. Фото: vk.com/wall-68471405_20649405

Вечером 2 июля в Петербурге внедорожник Toyota Land Cruiser Prado выехал за пределы проезжей части и оказался на тротуаре у Малого мраморного дворца на Гагаринской улице рядом с перекрестком со Шпалерной. Сам автомобиль едва не врезался в здание. Об этом сообщили в ВК-сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Фотографиями с места аварии поделились очевидцы. На снимке видно, что машина вылетела на тротуар, выбив секцию ограждения. При этом видимых серьезных повреждений автомобиль не получил. К слову, пользователи в соцсетях отреагировали на аварию нестандартно.

- Эх, жалко машину. И ведь пролезла меж зданием и столбом, - удивляются комментаторы.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе в Ленобласти.