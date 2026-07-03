Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фото: Следкома России

Следком опубликовал видео с места, где нашли тело 12-летней девочки, пропавшей накануне. Напомним, тело ребенка нашли в лесополосе у СНТ «Захожье-5» под Тосно.

Тело в желтом дождевике лежали в высокой траве, подальше от глаз местных жителей. Вероятно, туда его выбросил преступник, который безжалостно расправился со школьницей. По информации «КП-Петербург», серьезные травмы нашли на голове.

Видео с места убийства 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти Видео: Следком

- Уголовное дело возбуждено по второй части статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе Следкома России. Преступнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ребенок ушел из дачного дома собирать лисички на знакомую опушку днем 2 июля. Оттуда она звонила родителям, говорила, что собирается домой. Но время шло, а девочка не возвращалась. На звонки тоже перестала отвечать – телефон оказался выключен. Найти бездыханное тело удалось лишь на следующий день с помощью волонтеров.

Следователи регионального СК России совместно с криминалистами из СЗФО и экспертами Судебно-экспертного центра СК России осматривают место происшествия. Назначаются необходимые экспертизы.

Личность убийцы устанавливается. Ведется поиск.