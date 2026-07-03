В Ленобласти найдено тело 12-летней девочки, пропавшей после похода за грибами. Фото: "ЛизаАлерт"

12-летняя девочка найдена мертвой в Тосненском районе

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 12-летней девочки, тело которой нашли в СНТ Захожье в Тосненском районе Ленобласти. Подросток отдыхала в садоводстве с семьей и исчезла 2 июля. По словам родителей, она пропала днем 2 июля – сказала, что пойдет в лес за лисичками.

- Сказала отцу, что пойдет на лесную опушку, через какое-то время ее телефон оказался выключен. Родственники отследили ее перемещение по камерам с некоторых домов в СНТ. Удалось выяснить, что девочка вышла из леса, но домой не вернулась, - сообщил источник «КП-Петербург».

- Заявка поступила в «ЛизаАлерт» около полуночи, был объявлен выезд, поиск длился всю ночь, к добровольцам присоединилось немало местных жителей. Планировался вылет поискового беспилотника, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе ПСО.

На месте съехались полицейские и волонтеры сразу двух поисково-спасательных отрядов: «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт». Девочка была одета в футболку и желтый дождевик – накануне весь день лил дождь. Добровольцы надеялись, что найдут ее в лесу по яркой одежде, но, к сожалению, все обернулось трагедией.

Девочка сказала родителям, что пойдет за лисичками на знакомую опушку. Фото: личная страница ВКонтакте

Причина смерти 12-летней девочки в СНТ Захожье

- Тело найдено на следующий день, 3 июля, возле садоводства Захожье. Предварительно, смерть носит криминальный характер, - добавил источник редакции.

- Мы ждем информации, сами ничего не знаем, наша ли это девочка, - сообщили «КП-Петербург» родственники подростка.

На месте работают следователи и криминалисты СУ СКР по Ленобласти. Предполагаемого убийцу ищут, его личность устанавливается. Следкому помогают оперативники

- Просим всех жителей садоводств, проезжающих на своих автомашинах и имеющих видеорегистраторы за 02.07.2026 с 17:50 по 18:30, асфальтированный участок до ж/д путей связаться с оперуполномоченным уголовного розыска Иваном Николаевичем по телефону: +7 921 595-23-22, - говорят в СНТ.

Известно, что девочка росла в полном и благополучной семьи. Ее родители часто выкладывали совместные счастливые снимки с дачи и путешествий. У матери и отца осталась старшая дочь.

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