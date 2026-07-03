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НовостиОбщество3 июля 2026 12:01

Новые фонари установили на Ушаковском путепроводе в Петербурге

Специалисты демонтировали 57 старых светильников и установили современные светодиодные
Маргарита СУРИНА
Ушаковский путепровод стал одним из немногих крупных объектов, где обновили освещение. Фото: gov.spb.ru

Ушаковский путепровод стал одним из немногих крупных объектов, где обновили освещение. Фото: gov.spb.ru

На Ушаковском путепроводе, который соединяет Выборгский и Приморский районы Петербурга, провели работы по модернизации освещения. Специалисты демонтировали 57 старых светильников и установили современные светодиодные. Это улучшило видимость дорожных знаков и разметки, сделав движение более комфортным для водителей. Об этом сообщил телеканал Санкт-Петербург.

- Ушаковский путепровод, открытый в 2000 году, стал одним из немногих крупных объектов, где были заменены устаревшие натриевые лампы. Проект выполнен без значительного ограничения движения, - отметили в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что проект по созданию Ново-Адмиралтейского моста в Петербурге завершат к 2027 году. Разработку проекта поручили подрядчику, который занимается строительством Большого Смоленского моста.