Женщину отправили в СИЗО за нападение на медика в центре Петербурга

Женщина ведет асоциальный образ жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под стражу женщину, обвиняемую в нападении на сотрудника скорой помощи. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

Пьяная женщина без причины избила фельдшера на площади Искусств вечером 30 июня. В результате пострадавший получил поверхностную травму головы и физическую боль. На следующий день женщину задержали и предъявили обвинение.

- Следствие попросило суд о заключении под стражу. В обоснование привели доводы о том, что обвиняемая не работает, не имеет легального дохода, ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Она не живет по месту регистрации и не занимается воспитанием двух несовершеннолетних детей, которые находятся с бабушкой, - следует из сообщения.

В суде женщина возражала против ареста. Она заявила, что сделала выводы о своем поведении и хочет восстановить потерянный паспорт. Суд не принял доводы защиты. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 августа.