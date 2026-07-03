Петербуржцам рассказали, нужно ли летом менять режим питания кошек

Если питомец пьет мало, зоопсихолог рекомендует заменить сухой корм на влажный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом кошки могут изменить свои пищевые привычки, и этого не стоит пугаться. Как сообщила зоопсихолог Светлана Капустина в своем интервью NEWS.ru, в жаркую погоду питомцы едят меньше из-за естественных причин - для обогрева тела требуется меньше энергии. При этом важно обеспечить кошек достаточным количеством питьевой воды.

- Владельцам важно обеспечить их свежей водой, расставив емкости по всему дому, - отметила Капустина. Некоторые кошки предпочитают проточную воду, поэтому питьевые фонтанчики могут стать удобным решением.

Если питомец пьет мало, зоопсихолог рекомендует заменить сухой корм на влажный. Это поможет обеспечить достаточное поступление жидкости в организм кошки.

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