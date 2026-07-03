Западную сторону Елагиноостровского дворца отреставрировали в ЦПКиО имени Кирова

Работы начались в середине весны 2026 года. Фото: https://max.ru/kkultspb

В Петербурге завершилась реставрация западной стороны Елагиноостровского дворца. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре 3 июля. Работы начались в середине весны и включали демонтаж гранитных плит, ручную расчистку и домастиковку, шлифовку и обработку камня. Параллельно проводилась реставрация металлической ограды.

- Дальнейшие работы запланированы на восточной стороне дворца. Полное завершение реставрации стилобата и пандусов ожидается осенью 2026 года, - отметили в пресс-службе комитета.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что лестницу в Фонтанном доме, где жила Анна Ахматова, отреставрировали за 19 миллионов рублей. В этом здании с середины 1920-х годов до 1952 года жила поэтесса. Мастера из Петербурга восстановили ступени и подоконники из путиловского известняка, очистили деревянные элементы окон, выходящих в сад Фонтанного Дома.