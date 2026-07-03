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НовостиОбщество3 июля 2026 14:23

Часть жилых домов в Кронштадте осталась без света из-за аварии на электросетях

Причины аварии выясняются, по факту происшествия начато расследование
Маргарита СУРИНА
Аварийно-диспетчерская служба уже приступила к устранению неполадки. Фото: https://max.ru/id7818003903_gos

Аварийно-диспетчерская служба уже приступила к устранению неполадки. Фото: https://max.ru/id7818003903_gos

В Кронштадте из-за аварии на электросетях часть жилых домов осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Аварийно-диспетчерская служба уже приступила к устранению неполадки. Специалисты поэтапно подключают дома по резервной схеме, чтобы вернуть свет в обесточенные здания.

- Причины аварии выясняются, по факту происшествия начато расследование. На данный момент сроки полного восстановления электроснабжения не известны, - уточнили пресс-служба администрации района.

Напомним, ранее на Ушаковском путепроводе, который соединяет Выборгский и Приморский районы Петербурга, провели работы по модернизации освещения. Специалисты демонтировали 57 старых светильников и установили современные светодиодные. Путепровод, открытый в 2000 году, стал одним из немногих крупных объектов, где были заменены устаревшие натриевые лампы.