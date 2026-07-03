Дорожники использовали рекордный 1 млн кубометров воды для чистоты улиц Петербурга

В особенно жаркие дни поливальные машины создают мощные струи воды. Фото: gov.spb.ru

Дорожники использовали рекордный миллион кубометров воды для чистоты улиц Петербурга с начала марта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Такого объема в предыдущие годы удавалось достичь только к концу июля или августа.

Дорожные службы работают в усиленном режиме независимо от погодных условий. Их цель - обеспечить комфортное передвижение пешеходов и водителей.

- Кроме этого, регулярный полив дорог помогает предотвратить перегрев и деформацию асфальта в условиях жары. В особенно жаркие дни поливальные машины создают мощные струи воды, которые охлаждают воздух и освежают окружающую среду, - рассказали в пресс-службе комитета.

Уборка ведется круглосуточно, без выходных и праздников.

Напомним, ранее часть жилых домов в Кронштадте осталась без света из-за аварии на электросетях.