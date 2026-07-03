Водоканал: Ливневки Петербурга готовы к дождям

«Водоканал» усилил контроль за состоянием города в связи с непогодой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге с 3 июля продолжаются сильные дожди. Так, за первые 20 минут в Красном Селе выпало 7,31 миллиметра осадков. Ухудшение погоды ожидается и 4 июня. Как сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», система водоотведения функционирует в штатном режиме и справляется с дождевой водой.

Однако при очень интенсивных осадках ее объем может превысить пропускную способность ливневой канализации, что может привести к появлению временных луж на улицах.

- «Водоканал» усилил контроль за состоянием города в связи с непогодой. Бригады следят за обстановкой у станций метро, остановок общественного транспорта, социальных объектов и крупных перекрёстков, - уточнили в пресс-службе компании.

Горожане могут круглосуточно сообщать о скоплениях воды по номерам 004 и 576-14-83.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что дорожники использовали рекордный 1 млн кубометров воды для чистоты улиц Петербурга.