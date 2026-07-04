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НовостиПолитика4 июля 2026 7:15

Беспилотники ударили по нефтяному терминалу в Кировском районе Петербурга

Все последствия ЧП ликвидировали, пострадавших нет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Один БПЛА упал 4 июля в Петродворцовом районе Петербурга, другие целились по нефтяному терминалу.

Один БПЛА упал 4 июля в Петродворцовом районе Петербурга, другие целились по нефтяному терминалу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Беглов сообщил подробности масштабной ночной и утренней (4 июля) атаки БПЛА по Петербургу. По словам губернатора, украинские националисты целились по нефтяному терминалу в Кировском районе. Без повреждений на месте не обошлось.

- Все техногенные последствия прилета БПЛА ликвидировали. Пострадавших в происшествии нет, - уточнил Александр Беглов. – Всего в городе и области силами ПВО сбили 72 беспилотника. Один из них упал в Петродворцовом районе Петербурга. Жертв и разрушений на месте нет.

Добавим, что воздушную опасность в Северной столице отменили после 9 часов утра. До этого момента губернатор и оперштаб рекомендовали не выходить на улицу и оставаться в своих домах. Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы. В итоге к 10:00 задержано на 2 часа более 40 самолетов. Но сейчас обстановка в городе спокойное, небо открыли.