Более 40 рейсов задержано в Пулково на более чем 2 часа из-за атаки БПЛА 4 июля

В Пулково рассказали о задержках самолетов после атаки БПЛА по Петербургу и Ленобласти 4 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Угрозу воздушной опасности отменили в Петербурге и Ленобласти после 9:00 4 июля. Пулково возобновил работу в нормальном режиме. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по данным на 9:24, 41 самолет задержан на более чем два часа. Также отменено 10 рейсов. В воздушной гавани просят пассажиров внимательно следить за всеми объявлениями в терминале и оперативно проходить на посадку на свой самолет.

- Пулково восстанавливает расписание. Информацию о предоставлении напитков и питания отображают на информационных табло в терминале аэропорта. Актуальные сведения о статусе своего рейса можно узнать не только на онлайн-табло, но и с помощью официального бота в МАХ и по телефону колл-центра: +7(812)337-34-44. Также на месте работают представители вашей авиакомпании и агенты по гостеприимству, - сообщили в пресс-службе Пулково.

Напомним, ночью и утром 4 июля в Петербурге и Ленобласти сбили в общей сложности 72 беспилотника. Часть из них целилась в порт Высоцк, сообщил Александр Дрозденко. Другие пытались ударить по нефтяному терминалу в Кировском районе Петербурга, уточнил Александр Беглов. Один БПЛА упал в Петродворцовом районе. Последствия в городе ликвидированы, пострадавших нет.