Опубликовано видео задержания и допроса убийцы 12-летней девочки из Тосненского района Ленобласти. Фото: скриншот видео МВД России / Ирина Волк

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры задержания и допроса подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти. Маньяк, который напал на ребенка в СНТ «Захожье-5», успел скрыться в Гатчинский район и собирался уехать на электричке на вокзале. Там-то его и поймали оперативники. Мордой в пол, на ноги кандалы, на руках – наручники. Далее доставили в отделение. Там – допрос.

- Вы понимаете, за что задержаны?

Кадры задержания и допроса подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти Видео: МВД России / Ирина Волк

- Да.

- Вы осознаете свою вину, признаете?

- Да...

После этого маньяк опустил голову. Его личность установлена, это 42-летний рецидивист из Тосненского района. Публично его фамилия и имя не называются. Мужчине должны избрать меру пресечения совсем скоро – понятно, что его отправят в СИЗО. В перспективе – пожизненное лишение свободы.