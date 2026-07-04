Полиция задержала убийцу 12-летней девочки, он пытался скрыться. Фото: vk.com/zahozhye2

Что известно о личности убийцы 12-летней девочки: фото, биография

Видео с места убийства 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти Видео: Следком

Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, которая отправилась за грибами в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе Ленобласти. Утром 4 июля предполагаемого маньяка поймали в Гатчинском районе на железнодорожном вокзале.

- Мужчина хотел скрыться. Ему 42 года, он житель Тосненского района, ранее судим. В ближайшее время его передадут в следственные органы, - сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по фотографии с места задержания, у мужчины мокрые штаны: то ли маньяк испугался оперативников, то ли его пришлось обвалять на мокром асфальте, потому что он оказывал сопротивление. Его лицо и личность пока скрывают.

Первое фото маньяка в момент задержания. Фото: Ирина Волк

В СКР чуть позже уточнили, что уже работают с подозреваемым. По предварительной информации, он уже устно сознался в преступлении – по дороге в отделение.

- В настоящее время с фигурантом проводят неотложные следственные действия. Следователь подготовил ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения в СИЗО, - уточнили в пресс-службе СК России.

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напал после охоты за грибами

12-летняя девочка отдыхала в СНТ «Захожье-5» вместе с родителями. Она из благополучной семьи, хорошо училась, танцевала и пела. У нее есть старшая сестра. В роковой день 2 июля она сказала родным, что сходит на знакомую лесную опушку за лисичками, взяла пакет, надела яркий желтый дождевик и ушла. Оттуда дозвонилась до близких, мол, все хорошо, и она собирается идти домой. Больше ее телефон не отвечал на звонки – он был выключен.

Примерно с 17:00 до 18:00 камеры видеонаблюдения в соседских СНТ зафиксировали, как девочка шла домой.

- Судя по камерам, школьница спокойно шла по территории «Захожье-3», вышла за ворота в сторону «Захожья-5». И все, больше ее не видели, - рассказала «КП-Петербург» одна из местных активисток. – Соседки, кто видел записи с камер, сказали, что девочка немножко пошатывалась. Наверное, подустала. У нее была немного неуверенная походка.

Вероятно, в то же время девочку и подстерег маньяк и утащил в лес, а потом бросил ее тело в поле. Около суток девочку искали силами полиции и волонтеров двух поисковых отрядов: «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт». К сожалению, около полудня 3 июля ее нашли мертвой. Местные говорят, что девочка без одежды. В СК подтверждали, что на теле были ранения. Убийцу тоже искали всем миром: в частности, запрашивались записи с видеорегистраторов машин, проезжавших садоводств с 17:50 до 18:10 2 июля. В самом СНТ выставили патрули ГАИ, проверявших у всех документы до момента задержания маньяка.

«КП-Петербург» будет следить за расследованием громкого дела.

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