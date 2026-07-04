Женщина пострадала при атаке БПЛА в Волосовском районе Ленобласти

В Волосовском районе Ленобласти при атаке БПЛА пострадала женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По словам губернатора, в поселке Бегуницкое в Волосовском районе после падения БПЛА выбило окна в частном доме. Там пострадала женщина. К ней оперативно приехала скорая и оказала помощь.

- Она отказалась от госпитализации, угрозы ее жизни нет, - уточнил глава 47 региона. – Кроме того, на частном участке в деревне Котино загорелись дом, баня, сарай и беседка. В Деревне Лисино повредило два частных дома, а также легковушку и забор. В деревне Худанка из дома выбило стекла. Пострадавших нет. В Ломоносовском районе в деревне Ускуля и в Лужском районе в деревне Мужич в частных домах повредило фасад и окна.

Дрозденко поблагодарил работу военнослужащих 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Известно, что всего в небе Ленобласти и Петербурга 4 июля сбили 72 беспилотника.