Вечером 4 июля 15 мм осадков выпало на севере Петербурга за час

15 мм осадков выпало за час вечером 4 июля на севере Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

«Водоканал» опубликовал статистику по количеству выпавших осадков вечером 4 июля на севере Петербурга, который частично ушел под воду из-за мощного ливня. Конечно, сильнее всего досталось Мурино: город фактически превратился в море или островное государство, где даже водители маршрутов вставали на газон, чтобы спастись. Однако те канализационные сети не принадлежат петербургскому «Водоканалу», поэтому на предприятии поделились данными, отражающими ситуацию лишь на севере города.

- За час вечером в северных районах выпало около 15 миллиметров осадков. Максимальная интенсивность ливня составила 11,9 миллиметра за 20 минут (при норме в 7,2 мм). Ливневки «Водоканала» исправны и готовы к приему дождей, однако при сильных осадков на улице могут возникать подтопления, но в течение некоторого времени канализация полностью принимает воду, - сообщили в пресс-службе городского предприятия.

Например, проспект Энгельса, где на участке между 8-м и 9-м Верхним переулком образовался потоп, потихоньку «осушается». Жалобы на затопленные участки в черте Петербурга можно оставлять по круглосуточному телефону аварийной службы 004 и 576-14-83.