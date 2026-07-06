Боевая работа продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обломки сбитых дронов упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Боевая работа продолжается, - добавил глава региона.

Утром 6 июля над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 47 беспилотников. Воздушная опасность в регионе действует с 4:53, а в Петербурге тревогу объявили около 6:30.

Пулково с пяти утра работал с ограничениями - самолеты принимали и отправляли только по согласованию. С 6:30 до 8:00 прием и выпуск рейсов и вовсе приостановили. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, за это время более 16 рейсов задержали на два и более часов, а 11 бортов ушли на запасные аэродромы.

Из-за закрытого неба задержки коснулись рейсов в Калининград и обратно. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло. Ситуация остается на контроле.