После атаки дронов в Ленобласти могут быть повреждены объекты инфраструктуры

Дежурные службы работают, последствия оперативно ликвидируются. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объекты инфраструктуры в Ленобласти, по предварительной информации, были повреждены во время атаки беспилотников утром 6 июля. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По данным на 8:40, силами ПВО уничтожено 56 украинских летательных аппаратов, но боевая работа продолжается. Воздушную тревогу в регионе объявили в 4:53. В Петербурге сообщения об угрозе начали рассылать около 6:30. Обломки сбитых дронов упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга, где сейчас работают экстренные службы.

- Предварительно, повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, - написал Дрозденко в своем telegram-канале.

Дежурные службы работают, последствия оперативно ликвидируются. По предварительным данным, никто не пострадал.

Из-за атаки аэропорт Пулково с пяти утра работал с ограничениями. С 6:30 до 7:54 прием и выпуск рейсов приостанавливали. За это время задержали 16 рейсов, 11 бортов ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт возобновил работу.

Мобильный интернет в Петербурге и Ленобласти ограничили в целях безопасности. Доступ сохранился только к «белым спискам» - мессенджерам, картам, банковским приложениям и некоторым СМИ, включая «КП-Петербург».