Девочка погибла, выпав с четвертого этажа на Василеостровском острове

Родитель отвлекся буквально на пару минут, и в этот момент ребенок выпал из окна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трехлетняя девочка погибла после падения с четвертого этажа на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Трагедия произошла 4 июля в доме на улице Кораблестроителей. По данным следствия, девочка находилась в квартире на четвертом этаже. Родитель отвлекся буквально на пару минут, и в этот момент ребенок выпал из окна.

- От полученных травм девочка скончалась в больнице, - пояснили следователи.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые следственные действия, опрашиваются родственники. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

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