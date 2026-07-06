Паркурщика арестовали на трое суток из-за прыжка на крышу полпредства в Петербурге

Суд назначил паркурщику наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

В Петербурге на трое суток арестовали московского паркурщика из-за прыжка на крышу. Как сообщает пресс-служба объединенных судов Петербурга, 30 июня Акмаль Ш. проник на резиденцию полномочного представителя РФ по Северо-Западного федеральному округу». Объект был под охранной Росгвардии.

Спортсмена задержали. Полиции он объяснил, что преследовал только спортивный интерес. В этот день он снимал трюки для ролика в соцсети, прыгая по крышам зданий Петербурга. Одно из них оказалось полпредством.

- Акмаль Ш. вину признал полностью, раскаялся в содеянном, сообщил суду, что занимается паркуром, прыжок на здание был обусловлен лишь спортивным интересом, - сообщили в пресс-службе судов.

Суд назначил паркурщику наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

Акмаль Ш. уже не первый раз попадает в поле зрение. В 2021 году жильцы домов в центре Петербурга пытались пожаловаться на атлета и других руферов в прокуратуру. Паркурщика заметили прыгающим на голове скульптуры на Литературном доме.