"Ни ума, ни страха": Паркурщик, попрыгавший на статуе на Литературном доме, взбесил петербуржцев

Петербуржец возмутил паркурщик, прыгавший на голове статуи на Литературном доме Фото: СОЦСЕТИ

Паркурщик из Москвы возмутил жителей Санкт-Петербурга, устроив прыжки на голове скульптуры, установленной на Литературном доме на Невском проспекте. Экстремала, скачущего по крыше дома в компании молодых людей заметили в воскресенье, 4 апреля 2021 года. Также молодой человек Акмаль Шакуров и его друзья опубликовали видео в социальных сетях, как юноша делает сальто на крышах петербургских домов.

Парень встал ногами прямо на голову скульптуре. Сам паркурщик считает, что все в порядке, так как он ничего не сломал Фото: СОЦСЕТИ

- Народ, а есть куда жаловаться на это, на основании вот такого контента? - задалась вопросом петербурженка, поделившись фотографией паркурщика, стоящего на голове скульптуры.

- Отправьте фото в прокуратуру с заявлением, - посоветовали девушке пользователи соцсети.

- Ни ума, ни страха, - возмутились остальные комментаторы.

Акмаль не единственный, кто в тот день посчитал нужным забраться на скульптуру. Следом за ним, обхватив ногами статую, на ней начали фотографировать парни и девушки, которые были с ним в компании.

Друзья паркурщика тоже решили посидеть на скульптуре ради фотографий Фото: СОЦСЕТИ

В тот день ребята забрались не только на Литературный дом. Также руферы опубликовали видео с крыши на улице Восстания, где московский паркурщик делал сальто и чуть было не упал вниз. Его спасла ограда, установленная на краю.

Сам парень заявил, что у него очень большой опыт в паркуре, а статую на крыше он не сломал, значит, все в порядке.

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