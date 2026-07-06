Партия была отправлена морским путем в город Тема. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

28 тонн замороженной курицы отправили в Гану из Ленобласти. Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало экспорт партии замороженной курицы в Гану. Государственные контролеры проверили 27,9 тонны куриного мяса, произведенного в Ленинградской области, на соответствие ветеринарным стандартам.

- После прохождения всех необходимых лабораторных анализов в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» служба выдала ветеринарный сертификат. Партия была отправлена морским путем в город Тема, - уточнили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

К слову, это не единственный экспортный рейс: с начала 2026 года Россельхознадзор отправил из Петербурга в Гану уже 66 партий мяса птицы общим весом 1,7 тысяч тонн.

Напомним, ранее 125 тонн парагвайского арахиса развернули в Петербурге из-за опасного вредителя.