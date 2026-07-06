157 тонн манки отправили из Петербурга в США, Грузию и Германию с начала 2026 года

Все партии манной крупы, отправленные из Петербурга, получили фитосанитарные сертификаты от Россельхознадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора с начала года отгрузило 157 тонн манной крупы из Петербурга. Основную часть продукции - 96 тонн – специалисты отправили в Грузию. Также крупу приобрели представители из Германии, Израиля, Киргизии, Молдавии, США, Узбекистана и Южной Осетии.

- Перед отправкой все партии манной крупы прошли лабораторные исследования в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». В ходе проверок не было выявлено карантинных объектов, которые могли бы представлять угрозу для стран-импортеров, - отметили в пресс-службе ведомства.

Все партии манной крупы, отправленные из Петербурга, получили фитосанитарные сертификаты от Россельхознадзора.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 28 тонн замороженной курицы отправили в Гану из Ленобласти. Специалисты проверили 27,9 тонны куриного мяса, произведенного в Ленинградской области прежде чем погрузить.