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НовостиОбщество6 июля 2026 14:17

Петербуржцев предупредили о задержках с выдачей багажа в Пулково

В Пулково сообщили об увеличении времени ожидания выдачи багажа
Маргарита СУРИНА
Аэропорт «Пулково» продолжает работать в усиленном режиме.

Аэропорт «Пулково» продолжает работать в усиленном режиме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После снятия ограничений на воздушное пространство в аэропорту «Пулково» наблюдается увеличение числа прибывающих рейсов. В связи с этим возможно некоторое увеличение времени ожидания выдачи багажа. В зале выдачи багажа работают сотрудники воздушной гавани.

- Просим пассажиров набраться терпения. Приносим наши искренние извинения за доставленные неудобства, - рассказали в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Транспортная прокуратура следит за ситуацией, связанной с отменой и задержкой рейсов в «Пулково». Аэропорт «Пулково» продолжает работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.

Напомним, ранее около 40 украинских беспилотников сбили в небе над Ленобластью утром 6 июля. К слову, воздушная опасность в Ленобласти началась с 4:53, а в Петербурге - примерно с половины седьмого утра. На данный момент беспилотную опасность отменили в обоих регионах.