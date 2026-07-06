Световые открытки появятся на фасадах исторических здания Петербурга до 8 июля

Жители и гости города смогут увидеть современные абстрактные композиции. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге в рамках празднования Дня архитектора фасады нескольких зданий украсят тематическими световыми проекциями. Дизайн проекций разработан специалистами Комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Жители и гости города смогут увидеть современные абстрактные композиции, чертежи и изображения архитектурных элементов с элементами 3D-моделирования на фасадах зданий по следующим адресам: Каменноостровский проспект, 26–28, Большой проспект В.О., 70, улица Шпалерная, 44Б, Кондратьевский проспект, 14.

- Проекции будут появляться на фасадах с момента включения городского освещения с 6 по 8 июля, - уточнили в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что второй этап ремонтных работ на Невском проспекте стартует 7 июля. Ремонт дорог на Невском проспекте изменит работу наземного транспорта до 14 июля.