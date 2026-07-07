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НовостиПроисшествия7 июля 2026 12:02

Нижегородец заплатил вымогателю 25 тысяч рублей, испугавшись слива интимных фото

41-летний мужчина понял, что его развели на деньги и пожаловался в полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Мошенники-вымогатели развели мужчину из Нижнего Новгорода на 25 тысяч рублей.

Мошенники-вымогатели развели мужчину из Нижнего Новгорода на 25 тысяч рублей.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

41-летний житель Нижнего Новгорода заплатил вымогателю 25 тысяч рублей, чтобы тот не опубликовал в Сети его интимные фото. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России. История умалчивает, что именно произошло с мужчиной и как он попался на уловку мошенника и тот в итоге получил доступ к его конфиденциальным данным. Но факт остается фактом – мужчину начали разводить и запугивать.

- Нижегородцу написал аноним в соцсетях и потребовал перечислить ему 25 тысяч рублей, чтобы его интимные снимки не оказались с Интернете. Опасаясь огласки, мужчина выполнил требование вымогателя и перевел деньги на счет, указанный шантажистом. По факту происшествия возбудили уголовное дело, - рассказали в издании.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что мошенники стали часто использовать тематические каналы и чаты для обмана россиян – проще говоря, аферисты создают фейковые сообщества, где с помощью ботов создают видимость живого общения, а потом вкидывают ссылку на фишинговый сайт.